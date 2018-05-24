Александр Шишко уволен с должности замминистра транспорта и коммуникаций

Александр Шишко уволен с должности заместителя министра транспорта и коммуникаций.

В этой должности Шишко проработал почти восемь лет — с 8 июня 2010 года, когда был подписан соответствующий указ президента.

Александр Шишко

Как отмечено в постановлении правительства, чиновника сняли с работы в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой.

В последнее время фамилия Александра Шишко фигурировала в СМИ в связи с конфликтной ситуацией вокруг междугородных маршруток.