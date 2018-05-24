Александр Шишко уволен с должности замминистра транспорта и коммуникаций

/ Общество
Просмотров: 1086 Комментариев: 0

Александр Шишко уволен с должности заместителя министра транспорта и коммуникаций.

В этой должности Шишко проработал почти восемь лет — с 8 июня 2010 года, когда был подписан соответствующий указ президента.

Александр Шишко

Как отмечено в постановлении правительства, чиновника сняли с работы в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой.

В последнее время фамилия Александра Шишко фигурировала в СМИ в связи с конфликтной ситуацией вокруг междугородных маршруток.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: кадровая политика Минтранс Персона: Александр Шишко

Другие материалы на эту тему:

Светлана Кулеш. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Пересечь параллельные реальности

Светлана Кулеш. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Пересечь параллельные реальности

За что Лукашенко уволил двух министров

За что Лукашенко уволил двух министров

Лукашенко хочет навести в БГУ порядок. Такой, как в Гродно?

Лукашенко хочет навести в БГУ порядок. Такой, как в Гродно?

Анатолий Исаченко назначен новым председателем Миноблисполкома

Анатолий Исаченко назначен новым председателем Миноблисполкома

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)