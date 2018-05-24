Александр Шишко уволен с должности замминистра транспорта и коммуникаций

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Согласно постановлению правительства Александр Шишко уволен с должности заместителя министра транспорта и коммуникаций.

Фото pixabay.com

Как отмечено в документе, чиновника сняли с работы в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой.

На должность замминистра Шишко был назначен указом главы государства 8 июня 2010 года.

22 мая, Александр Лукашенко устроил кадровый день, назначив новых послов, ректоров и глав районных исполкомов.

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Тэги: Совмин кадровая политика Минтранс Персона: Александр Шишко

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