Британский блогер снял видео о безвизовом Гродно

Коннор Клайн посетил Гродно в апреле, а сейчас опубликовал видео на своем канале на YouTube, в котором рассказал о поездке.

Бывший адвокат посетил около 80 стран мира, включая 50 европейских, пишет Hrodna.life .

«Сейчас я специализируюсь на путешествиях в Восточной Европе с использованием местных языков. Мой канал — самый популярный на YouTube среди путешественников этого региона. Я провожу различные встречи, знакомлюсь с местными. Кстати, знаю русский язык, учил его в Одессе. В прошлом году я сделал видеоролики из Румынии, Молдовы, Сербии, Польши и Украины. В этом году посетил Беларусь. В марте был Бресте и Минске, а в апреле приезжал в Гродно», — сказал он.

Чтобы посетить Беларусь, британец воспользовался безвизовым режимом. Он был в Варшаве и приехал в Гродно на поезде через Белосток. Здесь он провел 5 дней.

«В Гродно мне понравилось. Это удобный город, где можно отдохнуть в течение нескольких дней. Я виделся с подругой и она приготовила для меня драники. Это было вкусно. Также несколько раз выходил на прогулку в центр города. Был в ресторане Kronon, который расположен в лесу. В позднее время суток я наслаждался ночной жизни города, был в Houdini и в клубе "БАЗА"», — рассказал путешественник.

Британец планирует вернуться в Гродно и посетить Августовский канал.