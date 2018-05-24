В Бобруйске врач-интерн по неосторожности проколола пациенту легкое

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До двух лет лишения свободы грозит 23-летней врачу-интерну из Бобруйска, которой инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Как было установлено в результате разбирательств, профессиональная ошибка врача-анестезиолога привела к тяжким телесным повреждениям у пациента. Делая ему укол, интерн по неосторожности проколола легкое.

Пострадал 24-летний житель Бобруйска, которому потребовалась повторная операция на пальце, поскольку кость срослась неправильно. Но после коррекционной операции у молодого человека диагностировали пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости.

На разбирательствах причины возникновения осложнений настояла мать пострадавшего. Выяснение причин длилось полгода, сообщает БЕЛТА.

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Тэги: врачи-интерны врачебная ошибка Город: Бобруйск

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