В Бобруйске врач-интерн по неосторожности проколола пациенту легкое

До двух лет лишения свободы грозит 23-летней врачу-интерну из Бобруйска, которой инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Как было установлено в результате разбирательств, профессиональная ошибка врача-анестезиолога привела к тяжким телесным повреждениям у пациента. Делая ему укол, интерн по неосторожности проколола легкое.

Пострадал 24-летний житель Бобруйска, которому потребовалась повторная операция на пальце, поскольку кость срослась неправильно. Но после коррекционной операции у молодого человека диагностировали пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости.