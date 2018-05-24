Силовики ликвидировали наркотрафик в масштабах нескольких стран

В июне 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан Беларуси за незаконный оборот наркотиков, организованный в масштабах нескольких стран. Как известно теперь, на преступную организацию молдованина Олега Прутяну работали более шестидесяти человек.

Все началось с резонансного задержания в деревне Микелевщина Мостовского района, сообщает пресс-служба МВД. Тогда были задержаны поставщики марокканского гашиша: житель Барановичей 1987 г.р., и Слуцка 1971 г.р. У них изъяли 35 кг гашиша.

Белорусские борцы с наркопреступностью стали выяснять, как гашиш из Северной Африки попал в нашу страну, и кто за этим стоит. Стало ясно, что речь идет об организованной преступной группе, которая входит в состав международной преступной организации, осуществляющей глубоко законспирированную масштабную схему наркотрафика. Злоумышленники закупали гашиш в Марокко и по морю переправляли его в Испанию. Там товар разделяли на более мелкие партии, особым образом паковали и прятали в баки, топливные газовые баллоны или специально оборудованные технические полости машин. Автомобили для этих целей находили различными путями: иногда покупали, а порой использовали транспортные средства своих должников или ничего не подозревающих случайных знакомых. Таким образом наркотики попадали в Россию, а затем реэкспортировались в Беларусь.

По предварительным оценкам, наркодельцы причастны к поставкам на территорию ЕАЭС свыше 830 кг гашиша. Возглавлял нелегальный бизнес уроженец Молдовы Олег Прутяну. Он собрал под свое начало более 60 человек из разных государств.