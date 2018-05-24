Не работали или торговали на рынках. Милиция выявила две сотни нелегальных мигрантов

В организации незаконной миграции подозревают 29-летнего минчанина и 49-летнего гражданина одной из кавказских стран.

Основным фигурантом является белорус. С 2015 года он создал около 15 коммерческих структур для фиктивного трудоустройства иностранцев, передает пресс-служба МВД.

Роль иностранного подельника заключалась в поиске клиентов-нелегалов. Последние за сумму от 100 до 500 долларов получали спецразрешение на право трудовой деятельности в Беларуси и регистрацию по месту жительства фигурантов и их родственников. За 3 года через подставные фирмы легализовалось около 200 граждан Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Турции.

Мигранты либо не работали, либо незаконно торговали плодовоовощной продукцией на рынках Минска, а также проживали по отличным от регистрации адресам. Некоторые из них оказались причастны к организованной преступности.

Сейчас оба фигуранта находятся в ИВС. В их отношении возбуждено уголовное дело. Мигрантов ожидает депортация или высылка из страны после завершения процедуры аннулирования спецразрешения на трудоустройство.