Мнимый поклонник обанкротил лунинчанку на 9 тысяч долларов

/ Происшествия
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Познакомившись в соцсетях с якобы гражданином США, мать троих детей перечислила потенциальному жениху крупную сумму, часть которой брала в долг.

Мужчина рассказывал о том, что работает в крупной строительной компании, хорошо зарабатывает. Между парой установились доверительные отношения, пишет Мedia-polesye.by.

Однажды «американец» сообщил, что отправляется подработать на Кипр, что, якобы, позволит им быть вместе. Однако произошли «непредвиденные обстоятельства»: строитель «застрял на кипрской таможне». За помощью обратился к белоруске: попросил перечислить деньги. Просьбы стали регулярными. Сразу суммы были незначительными, но постепенно выросли до единовременного перевода в 3 тысячи долларов.

После этого лунинчанка стала сомневаться. Когда она попыталась выяснить номер паспорта возлюбленного и его адрес, он исчез.

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Тэги: социальные сети обман многодетная мать знакомство Город: Лунинец

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