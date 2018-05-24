Мнимый поклонник обанкротил лунинчанку на 9 тысяч долларов

Познакомившись в соцсетях с якобы гражданином США, мать троих детей перечислила потенциальному жениху крупную сумму, часть которой брала в долг.

Мужчина рассказывал о том, что работает в крупной строительной компании, хорошо зарабатывает. Между парой установились доверительные отношения, пишет Мedia-polesye.by .

Однажды «американец» сообщил, что отправляется подработать на Кипр, что, якобы, позволит им быть вместе. Однако произошли «непредвиденные обстоятельства»: строитель «застрял на кипрской таможне». За помощью обратился к белоруске: попросил перечислить деньги. Просьбы стали регулярными. Сразу суммы были незначительными, но постепенно выросли до единовременного перевода в 3 тысячи долларов.

После этого лунинчанка стала сомневаться. Когда она попыталась выяснить номер паспорта возлюбленного и его адрес, он исчез.