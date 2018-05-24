Президентский фонд оплатит отдых сирийцам на Нарочи

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Резервный фонд президента профинансирует организацию отдыха и оздоровления трехста сирийских детей в мае-июне в образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, информирует его пресс-служба.

Детям окажут санаторно-оздоровительные услуги в лагере, кроме того для них подготовят экскурсии и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах.

Приглашение сирийских детей направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между Беларусью и Сирией в гуманитарно-образовательной сфере.

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Тэги: Беларусь-Сирия Зубренок Нарочь Город: Нарочь

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