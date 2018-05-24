Лукашенко введет уголовную ответственность за допинг

В новом указе президента содержатся строгие меры за нарушение антидопинговых правил спортсменов.

Александр Лукашенко подпсал указ № 201 «О противодействии допингу в спорте», сообщает его пресс-служба.

За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки и иностранной безвозмездной помощи, освобождение от налогов и сборов. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.

За использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение к нарушению антидопинговых правил, введут уголовную ответственность. Проработать этот вопрос поручено правительству.