Лукашенко введет уголовную ответственность за допинг

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В новом указе президента содержатся строгие меры за нарушение антидопинговых правил спортсменов.

Александр Лукашенко подпсал указ № 201 «О противодействии допингу в спорте», сообщает его пресс-служба.

За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки и иностранной безвозмездной помощи, освобождение от налогов и сборов. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.

За использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение к нарушению антидопинговых правил, введут уголовную ответственность. Проработать этот вопрос поручено правительству.

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Тэги: антидопинговая политика допинг белорусский спорт

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