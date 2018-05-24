Фотофакт. Началось строительство бизнес-центра на Октябрьской площади, который возмутил минчан

Работы ведет «Белинта-Роба», которая входит в состав «Дана Холдингс» — автора комплексов «Маяк Минска», «Минск-Мир» и ряда жилых домов.

Строители подтверждают — в понедельник начнут заливать фундамент. На сегодня котлован частично забетонирован, на участке ставят башенный кран, работает техника с символикой «МАПИДа», передает Realt.by .

Проект восьмиэтажного здания «БК Капитал центр» на месте снесенного музея Великой Отечественной войны люди восприняли неоднозначно. За первую неделю января петиция против стройки собрала более 4 тысяч подписей. Критикой отреагировали и архитекторы. Было подготовлено несколько альтернативных проектов. Белорусский союз архитекторов выступил с открытым письмом и просьбой рассмотреть архитектурный проект на градостроительном совете.

Свои варианты также предложили архитекторы компании Level80 architects: