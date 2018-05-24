Жить стало лучше, жить стало веселее. Белстат назвал среднюю зарплату за апрель

Средняя заработная плата в Беларуси составила 921 рубль. Это больше на 18,3 процента, чем годом ранее.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве она выросла за год на 23,8% до 673,2 рубля, в промышленности — на 21,8% до 1 004,8 рубля, в строительстве — на 19,9% до 937,1 рубля, передает БелаПАН .

В марте Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу к концу первого квартала «восстановить» среднюю зарплату на уровне тысячи рублей, а в течение года «превзойти этот показатель». В начале мая правительство констатировало, что в марте поручение не было выполнено из-за ситуации на ряде предприятий, где средняя зарплата существенно ниже среднереспубликанского уровня.

Экономисты выражают обеспокоенность в связи с уже произошедшим директивным повышением зарплат. Экономисты Всемирного банка, а также российского «Сбербанка» обращали внимание, что рост зарплат в Беларуси существенно опережал темпы роста производительности труда. «Такой дисбаланс будет оказывать давление на курс белорусского рубля и подогревать инфляцию», — говорится экономическом обзоре «Сбербанка».