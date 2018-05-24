Лукашенко разрешил банкам продавать проблемные долги со скидкой

/ Экономика
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Белорусские банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников.

Соответствующий указ президент подписал 24 мая, сообщает его пресс-служба.

Новые инструменты позволят одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика.

Принятие указа также позволит должникам освободиться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

Существовавшие в стране механизмы ограничивали возможности банков по работе с проблемной задолженностью. Коммерческие банки не могли продавать с дисконтом проблемные активы.

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Тэги: проблемные долги проблемные активы банка белорусские банки Персона: Александр Лукашенко

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