Лукашенко разрешил банкам продавать проблемные долги со скидкой
Белорусские банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников.
Соответствующий указ президент подписал 24 мая, сообщает его пресс-служба.
Новые инструменты позволят одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика.
Принятие указа также позволит должникам освободиться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.
Существовавшие в стране механизмы ограничивали возможности банков по работе с проблемной задолженностью. Коммерческие банки не могли продавать с дисконтом проблемные активы.
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