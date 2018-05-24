Брестский гандбольный клуб десятый раз стал чемпионом Беларуси

Брестчане догнали по числу титулов минский СКА.

В заключительном туре гандболисты БГК обыграли дома главного конкурента и обошли минский клуб на три очка. Игра закончилась со счетом 22:19.

Всего в нынешнем чемпионате клубы встречались 8 раз. Брестчане одержали 4 победы (30:26, 30:27, 29:28, 22:19), дважды матчи завершались вничью (34:34, 30:30) и еще два раза побеждал СКА (33:23, 31:29).

Третье место в чемпионате занял БК «Гомель», четвертое — могилевский «Машека». У брестчан 57 очков, минчан — 54, гомельчан — 25, могилевчан — 16.

БГК — бессменный чемпион страны с 2014 года.