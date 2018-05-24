Ближе к Беларуси перебрасывают тысячи американских танков

Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков.

Около 2 000 машин направляются на учения НАТО в страны Балтии. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1 400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен, передает DW.de со ссылкой на бригадного генерала Кая Роршнайдера в Ляйпциге.

Передислокация техники осуществляется в рамках операции «Атлантическая решимость», с помощью которой США хочет усилить союзников в Восточной Европе.