Ближе к Беларуси перебрасывают тысячи американских танков

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Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков.

Около 2 000 машин направляются на учения НАТО в страны Балтии. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1 400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен, передает DW.de со ссылкой на бригадного генерала Кая Роршнайдера в Ляйпциге.

Передислокация техники осуществляется в рамках операции «Атлантическая решимость», с помощью которой США хочет усилить союзников в Восточной Европе.

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Тэги: НАТО США-Россия учения НАТО армия США Персона: Кай Роршнайдер

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