Россельхознадзору снова не нравится белорусское молоко и мясо

/ Экономика
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела санкции в отношении двух белорусских предприятий и усилила контроль за продукцией четырех.

С 26 мая 2018 года на российский рынок запрещено поставлять продукцию ОАО «Молочный мир» и ОАО «Рыбокомбинат Любань». Россельхознадзор повторно нашел натамицин в сыре «Молочного мира», а в обрези солёной рыбы от рыбокомбината повторно обнаружены листерии.

Под усиленный лабораторный контроль попопали ОАО  «Витебский мясокомбинат», УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат», ОАО «Пружанский молочный комбинат» и ОАО «Белыничский протеиновый завод». 

В говядине витебского предприятия обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в молочных продуктах из Глубокого и Пружан нашли антибиотики, а в мясокостной муке из Белыничей нашли сальмонеллу.

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Тэги: Россельхознадзор санкции

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