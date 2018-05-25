Россельхознадзору снова не нравится белорусское молоко и мясо

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела санкции в отношении двух белорусских предприятий и усилила контроль за продукцией четырех.

С 26 мая 2018 года на российский рынок запрещено поставлять продукцию ОАО «Молочный мир» и ОАО «Рыбокомбинат Любань». Россельхознадзор повторно нашел натамицин в сыре «Молочного мира», а в обрези солёной рыбы от рыбокомбината повторно обнаружены листерии.

Под усиленный лабораторный контроль попопали ОАО «Витебский мясокомбинат», УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат», ОАО «Пружанский молочный комбинат» и ОАО «Белыничский протеиновый завод».

В говядине витебского предприятия обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в молочных продуктах из Глубокого и Пружан нашли антибиотики, а в мясокостной муке из Белыничей нашли сальмонеллу.