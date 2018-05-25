В пятницу в Беларуси ожидаются дожди, грозы и до ..+26°C
В последний рабочий день недели в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре республики.
Как отмечают синоптики, по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — прогремят грозы.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +26°C.
В столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет всего 5-10%). Столбик термометра поднимется до +25°C.
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