В пятницу в Беларуси ожидаются дожди, грозы и до ..+26°C

В последний рабочий день недели в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре республики.

Как отмечают синоптики, по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — прогремят грозы.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +26°C.

В столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет всего 5-10%). Столбик термометра поднимется до +25°C.