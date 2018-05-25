В пятницу в Беларуси ожидаются дожди, грозы и до ..+26°C

/ Общество
Просмотров: 171 Комментариев: 0

В последний рабочий день недели в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре республики.

Как отмечают синоптики, по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — прогремят грозы.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +26°C.

В столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет всего 5-10%). Столбик термометра поднимется до +25°C.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

Апрель на пороге. А Минск опять засыпало снегом

Апрель на пороге. А Минск опять засыпало снегом

Чего ждать в новогоднюю ночь — снега или дождя?

Чего ждать в новогоднюю ночь — снега или дождя?

Самая холодная зима столетия отменяется?

Самая холодная зима столетия отменяется?

На Беларусь идет первый снег

На Беларусь идет первый снег

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)