«Они шли за нами, как стая собак». В Киеве на фанатов «Ливерпуля» совершено нападение — у них порезы и раны головы и шеи

Неизвестные люди в масках напали в Киеве на болельщиков «Ливерпуля», которые прибыли в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов УЕФА.

По данным британских СМИ, на которые ссылает 112.ua , нападение произошло в ресторане Rooster, который находится вблизи НСК «Олимпийский». Отмечается, что примерно 20 человек в балаклавах атаковала болельщиков английского клуба.

Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната «Ливерпуля».

Как рассказал 50-летний Джейсон Фрост, «мы находились здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они шли за нами, как стая собак. Они просто продолжали идти. Это было ужасно».

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявляла, угроза терактов ИГИЛ в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА придумана с целью запугивания.