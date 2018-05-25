«Они шли за нами, как стая собак». В Киеве на фанатов «Ливерпуля» совершено нападение — у них порезы и раны головы и шеи

/ Мир
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Неизвестные люди в масках напали в Киеве на болельщиков «Ливерпуля», которые прибыли в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов УЕФА.

По данным британских СМИ, на которые ссылает 112.ua, нападение произошло в ресторане Rooster, который находится вблизи НСК «Олимпийский». Отмечается, что примерно 20 человек в балаклавах атаковала болельщиков английского клуба.

Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната «Ливерпуля».

Как рассказал 50-летний Джейсон Фрост, «мы находились здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они шли за нами, как стая собак. Они просто продолжали идти. Это было ужасно».

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявляла, угроза терактов ИГИЛ в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА придумана с целью запугивания.

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Тэги: Лига чемпионов драка Украина Персона: Джейсон Фрост Город: Киев

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