Над витебским и могилевским губернаторами сгущаются тучи

/ Экономика
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Александр Лукашенко недоволен работой глав Витебской и Могилевской областей Николая Шерстнева и Владимира Доманевского.

Обоим председателям облисполкомов официально объявлено замечание.

Такая дисциплинарная мера в отношении них принята, как сообщает пресс-служба главы государства, за необеспечение выполнения поручения о своевременной выплате заработной платы.

Отметим, что оба чиновника были назначены на свои посты 27 декабря 2014 года.

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Тэги: кадровая политика невыплата зарплат Персона: Александр Лукашенко Николай Шерстнев Владимир Доманевский

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