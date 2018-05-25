Над витебским и могилевским губернаторами сгущаются тучи

Александр Лукашенко недоволен работой глав Витебской и Могилевской областей Николая Шерстнева и Владимира Доманевского.

Обоим председателям облисполкомов официально объявлено замечание.

Такая дисциплинарная мера в отношении них принята, как сообщает пресс-служба главы государства, за необеспечение выполнения поручения о своевременной выплате заработной платы.

Отметим, что оба чиновника были назначены на свои посты 27 декабря 2014 года.