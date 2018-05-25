Лукашенко видит большой потенциал в отношениях с Иорданией

По мнению главы белорусского государства, отношения с Иорданией имеют большой потенциал. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко королю Иордании Абдалле II по случаю Дня Независимости этого арабского государства.

Официальный белорусский лидер не сомневается, что политические и торгово-экономические отношения между нашими странами имеют большой потенциал для дальнейшего успешного развития.

Летом 2015 года, принимая верительные грамоты посла Иордании в Беларуси по совместительству, Лукашенко обратил внимание на существенный незадействованный потенциал для наращивания взаимовыгодных отношений с этой страной. По мнению белорусского лидера, сторонам необходимо как можно скорее возобновить работу совместной белорусско-иорданской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.