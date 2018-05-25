Могилевские власти просят помочь достроить «триумфальную арку»

Письма с просьбой оказать спонсорскую помощь для строительства арки на Минском шоссе в Могилеве получают от администрации Октябрьского района областного центра местные бизнесмены.

Скан письма от 23 апреля 2018 года опубликован вчера в местном сообществе в ВКонтакте « МОГИЛЁВ real ».

Фото: МОГИЛЁВ real

«Строительство арки станет завершающим этапом реконструкции Минского шоссе, которая украсит въезд в г.Могилев со стороны г.Минска», — пишет глава администрации района Голушков М.Л.

По мнению чиновника, «арка станет подарком Могилеву от могилевчан, а также улучшит внешний облик областного центра с учетом предстоящего проведения в 2018 году V Форума регионов Беларуси и России».

Добровольно-принудительная помощь должна была быть оказана не позднее 2 мая 2018 года.

Парадную арку возводят по случаю 750-летия Могилева за счет пожертвований горожан. На ней предусмотрена надпись на русском языке: «Всем созидателям Могилева в честь 750-летия города».