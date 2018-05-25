Белорусский нефтяной офшор закончится в 2024 году

Россия завершит нефтегазовый налоговый маневр к 2024 году.

Такое решение в конце апреля 2018 года принял президент России Владимир Путин, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Реформа предполагает одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и постепенное снижение экспортных пошлин до нуля. Минфин России предлагает завершить маневр за шесть лет – снижать экспортную пошлину ежегодно на 5% и к 2024 года довести ее до нуля, соразмерно повышая НДПИ, говорят собеседники «Ведомостей».

Решение Путина напрямую влияет на экономическое положение Беларуси и приведет к повышению цен на сырую нефть, поставляемую из России. По мнению экспертов, налоговый маневр сведет к нулю российскую нефтяную субсидию Беларуси и ограничит возможности белорусских НПЗ по экспорту нефтепродуктов.

До 2024 года включительно наша страна по соглашению от 13 апреля 2017 года должна получать 24 млн тонн нефти из России. До 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку белорусскими НПЗ, а 6 млн тонн будут «перетаможиваться». Пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Беларуси.