Фотофакт. Под Житковичами взорвали аварийный мост

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25 мая произведен подрыв треснувшего пролета моста через Припять под Житковичами. На месте взорванного участка будет установлено металлическое пролетное строение.

Как сообщалось ранее, новый пролет было доверено изготовить российскому предприятию ЗАО «Воронежстальмост». Планируется, что он будет смонтирован в июле.


И паром, и понтон. Под Житковичами испытали новую переправу

Через Припять в Житковичском районе работает паромная переправа. Она функционирует параллельно с действующим понтонным мостом.

Напомним, понтонный мост и паромная переправа были организованы из-за трещины в стационарном мосту, соединяющем Житковичи и Туров.

Этот мост имел стратегическое значение для жителей райцентра, которые добирались в Туров на работу, а жители древнего города — в Житковичи для административных процедур и медицинского обслуживания. После закрытия моста людям приходилось ездить в объезд лишних 300 км.

 

Фото БЕЛТА

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Тэги: мост через Припять Город: Житковичи

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