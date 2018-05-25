Немецкая компания вошла в состав акционеров парка «Великий камень»

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В этом году в состав акционеров совместной управляющей компании по развитию индустриального парка «Великий камень» вошла немецкая компания «Дуйсбург Хафен», которая управляет крупнейшим в мире речным портом Дуйсбурга (Северный Рейн — Вестфалия).

Как заявил в интервью агентству Синьхуа премьер Андрей Кобяков, «активный интерес к индустриальному парку со стороны крупных зарубежных инвесторов является гарантией его дальнейшего эффективного развития».

По его словам, с каждым годом парк развивается «все интенсивнее и динамичнее».

Он сообщил, что к 2021 году планируется комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. Планируется привлечь 100 резидентов, произвести продукцию более чем на 1 млрд долларов, создать порядка 7 тыс. дополнительных рабочих мест.

«Проблемы, конечно, были, есть и будут. Но мы создали специальный рабочий механизм —- белорусско-китайскую межведомственную рабочую группу, которая призвана обеспечивать разрешение возникающих вопросов. Хочу отметить слаженную работу белорусских и китайских партнеров на этом направлении», — заметил Кобяков.

«Как видите, парк для нас —- это новая экономика, новые точки роста и развития, новые рабочие места. Уверен, что в скором времени вклад «Великого камня» в ВВП и экспортный потенциал Беларуси будет еще более ощутим», — резюмировал Кобяков.

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Тэги: Великий камень Германия Персона: Андрей Кобяков

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