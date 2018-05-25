Apple выиграла суд у Samsung. Южнокорейская корпорация заплатит американской более полумиллиарда долларов

В США суд встал на сторону компании Apple и признал южнокорейскую корпорацию Samsung виновной в нарушении патентных прав, связанных со смартфонами. По решению суда Samsung должна выплатить Apple 539 миллионов долларов.

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Представители Apple подчеркнули, что удовлетворены решением суда, отметив, что «Samsung должен заплатить за копирование продукции».

На все же главный акцент в официальном заявлении Apple сделан не на финансовой стороне тяжбы. В американской компании отметили, что судебный спор с Samsung «был чем-то большим, чем спор из-за денег».

Он начался в 2011 году. Apple обвинила южнокорейскую компанию в нарушении патентов, связанных как с дизайном смартфонов, так и с принципами работы таких устройств.