«Минскводоканал» тестирует «умный» счетчик расхода воды

Совместно с операторами сотовой связи «Минскводоканал» проводит эксперимент по внедрению дистанционного съема показаний групповых приборов учета расхода воды.

Операторами предоставлено 32 самодельных прибора, на которых коммунальное предприятие будет отрабатывать технологию передачи данных, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин, передает БелТА .

«Хотя бы два месяца посмотрим, как проходят данные, какой объем трафика. Потому что это первый опыт. Даже коробочки приборов были собраны вручную», - добавил он.

Белорусские сотовые операторы еще год назад показали на «ТИБО-2107» сети для так называемого интернета вещей и реализации концепции «Умный город». Узкая полоса в 200 кГц в диапазоне 900 МГц предназначена для передачи сигналов от всевозможных датчиков.