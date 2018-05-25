Минспорта: наказание за допинг должно быть суровым и неотвратимым

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24 мая Александр Лукашенко подписал указ № 201 «О противодействии допингу в спорте». В Министерстве спорта агентству БелаПАН рассказали, что этот документ готовился давно. По словам пресс-секретаря ведомства Владимира Нестеровича, он призван поддержать борьбу за чистоту спорта.

«Наказание за допинг должно быть суровым и неотвратимым», — подчеркнул Нестерович. По его словам, необходимо прежде всего «ударить по рукам тех, кто склоняет спортсменов, прежде всего молодых, к употреблению запрещенных препаратов». Именно поэтому правительству поручено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за использование допинга и склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

В комментарии к указу отмечалось, что за систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

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Тэги: допинг Персона: Владимир Нестерович

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