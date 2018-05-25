Минспорта: наказание за допинг должно быть суровым и неотвратимым
24 мая Александр Лукашенко
«Наказание за допинг должно быть суровым и неотвратимым», — подчеркнул Нестерович. По его словам, необходимо прежде всего «ударить по рукам тех, кто склоняет спортсменов, прежде всего молодых, к употреблению запрещенных препаратов». Именно поэтому правительству поручено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за использование допинга и склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.
В комментарии к указу отмечалось, что за систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.
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