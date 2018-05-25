Фотофакт. В крупном ДТП на немецком автобане погиб дальнобойщик из Беларуси

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех фур произошло рано утром в четверг, 24 мая, на трассе А2 вблизи Брауншвейга.

В результате аварии, как пишет АвтоГродно , погиб водитель из Гродно. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

На днях сообщалось, что в Германии конфликт белорусских дальнобойщиков завершился поджогом фуры. ЧП произошло в субботу, 19 мая, в немецком Шведте. На стоянке между белорусами возникла ссора: в какой-то момент подогретый спиртным 39-летний водитель схватил топор и начал наносить удары по одной из фур соотечественников. На этом его агрессивные действия не закончились — мужчина поджег грузовик.