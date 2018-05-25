В Бресте доставщик пиццы сбил на переходе женщину

В Бресте 24 мая молодой парень на автомобиле доставки пиццы сбил на пешеходном переходе женщину.

ДТП произошло около 14:40. 20-летний брестчанин был за рулем служебного автомобиля «Рено Сандеро». На перекрестке улиц Московской и Советской Конституции водитель при повороте налево на разрешающий зеленый сигнал светофора совершил наезд на 37-летнюю брестчанку, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение Брестской областной больницы.

По факту совершения ДТП проводится проверка. Предварительная причина — невнимательность водителя, сообщает ГАИ Брестской области .

Фото ГАИ Брестской области