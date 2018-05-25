В Гомельской области раскрыли убийство и изнасилование 10-летней давности

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Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины за преступления, совершенные 10 лет назад. Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью по ч. 2 ст. 139, изнасиловании по ч. 1 ст. 166, насильственных действиях сексуального характера по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса, сообщает Генпрокуратура​.

Согласно материалам дела, в 2008 году обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 39-летнюю женщину. Также он нанес ей множественные удары ногами и руками. От черепно-мозговой травмы потерпевшая умерла на месте происшествия.

На теле убитой в 2008 году были обнаружены биологические вещества неустановленного мужчины, генотип которого был направлен в республиканскую базу данных.

В конце 2017 года поступила информация о совпадении выявленного ранее генотипа с генотипом обвиняемого. После этого следователи провели ряд процессуальных действий и назначили повторную генотипоскопическую экспертизу.

В отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Тэги: убийство изнасилование Генпрокуратура

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