Вниманию отпускников: одесский регион лидирует по числу ВИЧ-инфицированных

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Многие белорусы местом для летнего отпуска выбирают Украину, а именно одесский регион, так как здесь можно относительно дешево отдохнуть.

Фото pixabay.com

Однако не все знают, что в этом месте курортный роман может выйти боком. По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в Украине на каждые 100 тыс. человек приходится 339 ВИЧ-инфицированных людей (в Одесской области этот показатель в три раза больше — 901 человек).

В прошлом году Украина по официальным данным приняла 86 964 человека из Беларуси. Как отмечают специалисты в сфере турбизнеса, в лучшие годы только в Крым приезжало около полумиллиона наших соотечественников.

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Тэги: Украина отпуск отдых ВИЧ-инфицированные Город: Одесса

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