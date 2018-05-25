Шредер: аргументов против «Северного потока — 2» не существует, они придумываются

По мнению главы управляющего совета оператора Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, у Европейского союза нет альтернативы газопроводу «Северный поток — 2».

Схема «Газпрома»

Как заявил был канцлер ФРГ в ходе Петербургского международного экономического форума, «у Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объемы [газа] из других источников невозможно».

Шредер подчеркнул, что Брюсселю нужно рационально подходить к проекту.

«Аргументов против «Северного потока — 2» не существует, они придумываются», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что западное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы остановить политпроекты (такие как «Северный поток — 2»), разрушающие единство ЕС.

В докладе Европарламента отмечалось, что проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» идет вразрез с интересами Евросоюза.