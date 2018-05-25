В Витебске пьяный мужчина в трамвае беспричинно напал с ножом на подростка

/ Происшествия
Просмотров: 584 Комментариев: 0

В Витебске пьяный пассажир трамвая беспричинно напал с ножом на подростка и нанес ему удар холодным оружием.

В преступлении подозревается 49-летний витеблянин. 4 мая около 21 часа, находясь в нетрезвом состоянии, он ехал в трамвае по маршруту №7. Вблизи дома №62 по улице М.Горького, мужчина беспричинно проявил агрессию по отношению к другому пассажиру. Он схватил 16-летнего парня за волосы, достал нож и ударил подростка в левое предплечье.

По данному факту в отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство).

К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает Следственный комитет.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые были свидетелями данного происшествия, сообщить об этом по телефонам 8(0212) 46-21-97 (Витебский ГОСК), +37533 399-80-44 (оперативно-дежурная служба УСК по Витебской области, круглосуточно).

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: хулиганство Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

Три года колонии дрифтеру с площади Победы. Это много или мало?

Три года колонии дрифтеру с площади Победы. Это много или мало?

Приехал жениться, а попал в неприятности

Приехал жениться, а попал в неприятности

Белорусского вора в законе Паштета судят за хулиганство

Белорусского вора в законе Паштета судят за хулиганство

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)