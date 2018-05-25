Стали известны некоторые обстоятельства падения из окна ребенка в Гродно

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В крови матери ребенка, выпавшего из окна в Гродно, обнаружено 2,6 промилле.

Стали известны некоторые обстоятельства падения из окна ребенка в Гродно

Фото pixabay.com

В настоящее время гродненские следователи проводят проверку по факту ЧП,Ж произошедшего вечером в четверг, 24 мая.

Уже установлено, что происшествию привела невнимательность матери ребенка, которая, находясь в гостях «под рюмочку» общалась с друзьями, не уделяя должного внимания сыну.

По данным следствия, что мать и отец пострадавшего мальчика злоупотребляют спиртными напитками, привлекались к административной ответственности. В настоящее время мужчина проходит лечение в ЛТП.

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Тэги: дети пьянство выпал из окна Город: Гродно

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