Стали известны некоторые обстоятельства падения из окна ребенка в Гродно

В крови матери ребенка, выпавшего из окна в Гродно, обнаружено 2,6 промилле.

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В настоящее время гродненские следователи проводят проверку по факту ЧП,Ж произошедшего вечером в четверг, 24 мая.

Уже установлено, что происшествию привела невнимательность матери ребенка, которая, находясь в гостях «под рюмочку» общалась с друзьями, не уделяя должного внимания сыну.

По данным следствия, что мать и отец пострадавшего мальчика злоупотребляют спиртными напитками, привлекались к административной ответственности. В настоящее время мужчина проходит лечение в ЛТП.