«Марко» презентовала белорусские ботинки для лыж и лыжеролеров

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Холдинг по производству обуви «Марко» выпустил опытную партию первых белорусских ботинок для лыж и лыжероллеров. Она была изготовлена в Белоозерске. Представленные образцы сейчас изучаются специалистами, сообщил телеканал Беларусь 1.

Если модели пройдут испытания и их качество устроит все заинтересованные стороны, производство будет поставлено на поток.

Задачу производить в стране отечественные ботинки для лыж и лыжероллеров поставил в конце марта президент Александр Лукашенко.

Напомним, в мае прошлого года на совещании по вопросам развития хоккея Лукашенко поручил рассмотреть вопрос по созданию в стране производства по пошиву хоккейной формы и производству необходимого игрового инвентаря, в том числе клюшек.

Проработать этот вопрос было поручено Департаменту исполнения наказания МВД.

В ноябре глава МВД Игорь Шуневич продемонстрировал белорусские клюшки, изготовленные на базе уголовно-исполнительной системы МВД.

Лукашенко поручил наладить в Беларуси производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков

«Одна из клюшек деревянная с локализацией 100%, вторая — пластиковая с локализацией порядка 50%, — сказал министр. — Первые комплекты мы изготовили, они экспериментальные. Заканчивается их апробирование в практической игре. Как только получим заключение специалистов и исправим какие-то недоработки, направим их в серию».

Игорь Шуневич тогда также коснулся темы выпуска формы для юных хоккеистов. Она уже поступила в серийное производство после испытательной носки и небольших доработок.

«Мы начали обшивать детско-юношеские спортивные школы по хоккею. Убежден, что эта форма будет востребована, — сказал министр. — Уже сегодня Федерация хоккея Беларуси разместила предварительный заказ на определенное количество комплектов. Думаю, такая же ситуация будет и с клюшками».

 

Фото: скриншоты из сюжета на канале Беларусь 1

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Тэги: лыжный спорт Персона: Александр Лукашенко Игорь Шуневич

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