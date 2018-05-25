В системе Белорусского общества Красного Креста прокуратура выявила нарушения

Прокуратура Минской области проверила соблюдение законодательства областной организацией Белорусского общества Красного Креста и ее территориальными подразделениями.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в частности, выявлены недостатки при заключении договоров о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. Иногда в них указывались несоответствующие действительности или не предусмотренные нормативными актами цели предоставления такой помощи. Эти правонарушения создавали условия для коррупции.

По договорам безвозмездной помощи отдельные предприятия предоставляли Минской областной организации БОКК лекарственные средства, которые не могли выдаваться без рецепта врача. Имелись факты передачи из областной в районные организации лекарственных средств с близким к истечению сроком годности.

Вскрыты нарушения в деятельности районных организаций при оказании поддержки социально уязвимой категории граждан из средств иностранной безвозмездной помощи. В Молодечно в отношении неполной семьи, инвалида второй группы, малообеспеченных граждан, которые получили гуманитарную помощь, отсутствовали документы, подтверждавшие нуждаемость в ней.

Прокуратура по результатам проверки внесла представление председателю Минской областной организации БОКК, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, привлечь виновных к ответственности. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.