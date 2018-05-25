В системе Белорусского общества Красного Креста прокуратура выявила нарушения

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Прокуратура Минской области проверила соблюдение законодательства областной организацией Белорусского общества Красного Креста и ее территориальными подразделениями.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в частности, выявлены недостатки при заключении договоров о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. Иногда в них указывались несоответствующие действительности или не предусмотренные нормативными актами цели предоставления такой помощи. Эти правонарушения создавали условия для коррупции.


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По договорам безвозмездной помощи отдельные предприятия предоставляли Минской областной организации БОКК лекарственные средства, которые не могли выдаваться без рецепта врача. Имелись факты передачи из областной в районные организации лекарственных средств с близким к истечению сроком годности.

Вскрыты нарушения в деятельности районных организаций при оказании поддержки социально уязвимой категории граждан из средств иностранной безвозмездной помощи. В Молодечно в отношении неполной семьи, инвалида второй группы, малообеспеченных граждан, которые получили гуманитарную помощь, отсутствовали документы, подтверждавшие нуждаемость в ней.

Прокуратура по результатам проверки внесла представление председателю Минской областной организации БОКК, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, привлечь виновных к ответственности. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Тэги: БОКК Генпрокуратура

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