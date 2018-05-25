Видео взрыва моста под Житковичами с разных ракурсов. Было использовано более тонны взрывчатки

Утром 25 мая специалисты взрывотехнической службы МЧС провели уникальную операцию: взрывом демонтировали аварийный участок моста через реку Припять под Житковичами.Подготовка к взрыву велась пять дней. При операции было использовано более тонны взрывчатых веществ, рассказала пресс-служба МЧС.

На месте взорванного пролета будет установлено металлическое строение.

Как сообщалось ранее, 26 апреля на совещании в Минске Александр Лукашенко поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября этого года.

Через Припять в Житковичском районе работает паромная переправа. Она функционирует параллельно с действующим понтонным мостом.

Напомним, понтонный мост и паромная переправа были организованы из-за трещины в стационарном мосту, соединяющем Житковичи и Туров.

Этот мост имел стратегическое значение для жителей райцентра, которые добирались в Туров на работу, а жители древнего города — в Житковичи для административных процедур и медицинского обслуживания. После закрытия моста людям приходилось ездить в объезд лишних 300 км.