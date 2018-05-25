В Гродно ГАИ задержала пьяного водителя БМВ с 10-кратным превышением алкоголя в крови

Небезразличный гродненчанин помог сотрудникам Госатоиспекции задержать водителя БМВ, в крови которого было обнаружено 10-кратное превышение алкоголя.

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Житель Гродно увидел, как двое подозрительных мужчин шли, поддерживая друг друга.

Они по очереди садились за руль и пытались завести авто. После этого резко стартанули с места чуть не сбив прохожую.

Гродненец позвонил в милицию, после чего нарядом ДПС «пьяный» БМВ был задержан. Водитель и пассажир от объяснений и подписей под протоколами отказались. Авто был доставлен на штрафстоянку.