В Гродно ГАИ задержала пьяного водителя БМВ с 10-кратным превышением алкоголя в крови
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Небезразличный гродненчанин помог сотрудникам Госатоиспекции задержать водителя БМВ, в крови которого было обнаружено 10-кратное превышение алкоголя.
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Житель Гродно увидел, как двое подозрительных мужчин шли, поддерживая друг друга.
Они по очереди садились за руль и пытались завести авто. После этого резко стартанули с места чуть не сбив прохожую.
Гродненец позвонил в милицию, после чего нарядом ДПС «пьяный» БМВ был задержан. Водитель и пассажир от объяснений и подписей под протоколами отказались. Авто был доставлен на штрафстоянку.
27 февраля во время совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять жесткие меры за вождение в нетрезвом состоянии.
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