Биржа: перед выходными доллар рванул вверх

25 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару, увеличился — к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро уменьшился на 0,0020 рубля (0,09%) и составил 2,3398 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0049 рубля (0,25%) до 2,0017 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0055 рубля (0,17%) и составил 3,2467 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В пятницу цены на нефть снизились из-за опасений роста добычи в России и странах ОПЕК. К 11.30 фьючерсы на нефть Brent упали на 1,32% до 77,75 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 повысился на 0,2569 рубля и составил 61,6659 рубля.