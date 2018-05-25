Беларусь и Россия подпишут соглашение по безвизу для болельщиков

/ Политика
Просмотров: 78 Комментариев: 0

Во время рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Беларусь будет подписано соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

Церемония подписания состоится 29 мая, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В тот же день запланированы переговоры министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея со своим российским коллегой. Министры обсудят обеспечение равных прав граждан и формированию единого миграционного пространства. Темой встречи также будет координация усилий в ООН, ОБСЕ и в других международных форматах, глобальные и региональные проблемы.

Лавров планирует выступить в Академии управления при президенте, сообщила на брифинге 23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: МИД ЧМ по футболу Персона: Владимир Макей Сергей Лавров

Другие материалы на эту тему:

Думать о последствиях. Макей высказался о гомофобном заявлении МВД

Думать о последствиях. Макей высказался о гомофобном заявлении МВД

Белорусская дипломатия отдувается за чужие косяки

Белорусская дипломатия отдувается за чужие косяки

«Ангажирован!» МИД дал оценку докладу Миклоша Харасти

«Ангажирован!» МИД дал оценку докладу Миклоша Харасти

Гуннар Виганд: надеемся на улучшение отношений между Беларусью и ЕС

Гуннар Виганд: надеемся на улучшение отношений между Беларусью и ЕС

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)