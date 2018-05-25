Беларусь и Россия подпишут соглашение по безвизу для болельщиков

Во время рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Беларусь будет подписано соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

Церемония подписания состоится 29 мая, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В тот же день запланированы переговоры министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея со своим российским коллегой. Министры обсудят обеспечение равных прав граждан и формированию единого миграционного пространства. Темой встречи также будет координация усилий в ООН, ОБСЕ и в других международных форматах, глобальные и региональные проблемы.

Лавров планирует выступить в Академии управления при президенте, сообщила на брифинге 23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.