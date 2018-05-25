Беларусь может стать одной из первых европейских стран, у которой будет безвиз с Китаем

Беларусь в ближайшее время может стать одной из первых европейских стран, у которой будет безвизовый режим с Китаем для владельцев обычных паспортов. О готовящемся к подписанию соответствующем соглашении рассказал премьер-министр Андрей Кобяков в интервью китайскому агентству Синьхуа .

«Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях», — сказал Кобяков.

Он озвучил данные, согласно которым в 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тысячи организованных туристов из Китая. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году. «По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница», — подчеркнул Кобяков.