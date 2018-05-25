Голландия и Австралия обвинили Россию в крушении «Боинга» МН17

Глава голландского МИД Стеф Блок заявил, что, основываясь на результатах международного расследования, Голландия и Австралия возлагает вину за крушение малазийского «Боинга» МН17 на Россию.

В четверг, 24 мая, международная следственная группа заявила, что лайнер был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО.

По словам министра, привлечение России к ответственности — это сложный юридический процесс, но есть несколько способов сделать это.

«Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17», — заявил Блок.