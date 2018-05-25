Глава «Белнефтехима» рассказал, какими будут цены на бензин

По словам руководителя государственного концерна «Белнефтехим» Игоря Ляшенко, если мировые цены на «черное золото» останутся на сегодняшнем уровне, это приведет к увеличению стоимости автомобильного топлива.

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Он рассказал, что стратегия концерна заключается в плотной привязке цен нефтепродуктов и стоимости барреля нефти.

Ляшенко заявил, что паритетная цена на бензин в сегодняшних условиях должна составлять 80-85 центов за 1 литр.

Глава «Белнефтехима» также подчеркнул, что концерн хотел, чтобы цены на автомобильное топливо росли немного быстрее, чем уже ставшее традиционным подорожание на 1-2 копейки, однако вряд ли Совмин пойдет на такой шаг, пишет БЕЛТА .

На этой неделе вице-премьер Владимир Семашко заявил, что в Беларуси необходимо повышать цены на автомобильное топливо.

Последний раз цены на автомобильное топливо повышались с 15 мая.

В этом году бензин дорожал восемь раз: на 9 копеек суммарно. Дизтопливо дорожало семь раз и дешевело — дважды. В 2017 году цена на топливо увеличивалась семь раз, а до этого более двух лет не менялась.

Напомним, власти Беларуси приняли решение о доведении цен на белорусских АЗС до уровня российских.