Пинскую чиновницу осудили на четыре года за взятки

Бывшая заместитель директора спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва злоупотребляла служебными полномочиями.

Следствие установило, что она предоставляла одному из тренеров-преподавателей возможность заменять отсутствующих работников. Условием сделки была передача ей части денег из полученной зарплаты, пишет Мedia-polesye.by .

Руководителю спортшколы было известно, что два ее сотрудника имеют неиспользованную учебную нагрузку. Она незаконно включала их в списки учета для начисления зарплаты. Затем подчиненные отдавали половину полученных денег.

Общий ущерб от противоправных действий составил более 2 тысяч рублей.

В отношении бывшей чиновницы в сфере спорта возбудили уголовное дело. Суд Пинского района и Пинска приговорил ее к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В течении пяти лет ей запрещено занимать организационно-распорядительные должности. Также пинчанка должна будет выплатить 2 450 рублей штрафа и возместить 1 636 рублей ущерба отделу образования, спорта и туризма Пинского ГИК. Дополнительно в доход государства взыскано 308 рублей стоимостного эквивалента взятки.