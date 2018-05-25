Пинскую чиновницу осудили на четыре года за взятки
Бывшая заместитель директора спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва злоупотребляла служебными полномочиями.
Следствие установило, что она предоставляла одному из тренеров-преподавателей возможность заменять отсутствующих работников. Условием сделки была передача ей части денег из полученной зарплаты, пишет
Руководителю спортшколы было известно, что два ее сотрудника имеют неиспользованную учебную нагрузку. Она незаконно включала их в списки учета для начисления зарплаты. Затем подчиненные отдавали половину полученных денег.
Общий ущерб от противоправных действий составил более 2 тысяч рублей.
В отношении бывшей чиновницы в сфере спорта возбудили уголовное дело. Суд Пинского района и Пинска приговорил ее к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В течении пяти лет ей запрещено занимать организационно-распорядительные должности. Также пинчанка должна будет выплатить 2 450 рублей штрафа и возместить 1 636 рублей ущерба отделу образования, спорта и туризма Пинского ГИК. Дополнительно в доход государства взыскано 308 рублей стоимостного эквивалента взятки.
Обсудим?