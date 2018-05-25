Пинскую чиновницу осудили на четыре года за взятки

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Бывшая заместитель директора спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва злоупотребляла служебными полномочиями.

Следствие установило, что она предоставляла одному из тренеров-преподавателей возможность заменять отсутствующих работников. Условием сделки была передача ей части денег из полученной зарплаты, пишет Мedia-polesye.by.

Руководителю спортшколы было известно, что два ее сотрудника имеют неиспользованную учебную нагрузку. Она незаконно включала их в списки учета для начисления зарплаты. Затем подчиненные отдавали половину полученных денег.

Общий ущерб от противоправных действий составил более 2 тысяч рублей.

В отношении бывшей чиновницы в сфере спорта возбудили уголовное дело. Суд Пинского района и Пинска приговорил ее к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В течении пяти лет ей запрещено занимать организационно-распорядительные должности. Также пинчанка должна будет выплатить 2 450 рублей штрафа и возместить 1 636 рублей ущерба отделу образования, спорта и туризма Пинского ГИК. Дополнительно в доход государства взыскано 308 рублей стоимостного эквивалента взятки.

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Тэги: взятки бывший чиновник увольнение чиновников Город: Пинск

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