Литовец попытался нелегально пересечь границу с Беларусью

У жителя Вильнюса из-за частых поездок в Беларусь заканчивались чистые страницы в паспорте, а менять его он не хотел.

Литовца задержали сморгонские пограничники в пункте пропуска «Каменный Лог», сообщает пресс-служба ГПК.

Направляясь на родину, он въехал в пункт пропуска в качестве пассажира, но вместо того, чтобы предъявить свой паспорт на проверку, пересел на место водителя и направился в сторону Литвы. Иностранец не хотел, чтобы в его паспорт проставили отметку о пересечении границы.

Его привлекли к административной ответственности и оштрафовали.