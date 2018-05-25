В Минске милиция разыскивает двух пропавших школьников

Столичная милиция разыскивает двух пропавших школьников, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

22 мая учащийся 8 класса средней школы № 183 Александр Артимович в 07:20 минут ушел в школу и не вернулся .

На вид парню 16 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в светло-серую байку с капюшоном, спортивные брюки светло-серого цвета, черные с зелеными вставками кроссовки. При себе имел школьный рюкзак черного цвета со шлейками бирюзового цвета.

Если Вы узнали этого молодого человека или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить об этом по телефонам: +375(25) 922-14-89 или 102.

24 мая ученик 6 класса Дмитрий Кореневский 2005 года рождения около 15:00 часов покинул среднюю школу № 76 и ушел в неизвестном направлении. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно .

На вид мальчику 12-13 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волос светло-русый. Был одет в черную майку, черную байку с рисунком флага и надписью «Barselona», серые кроссовки с белой подошвой. На указательном пальце правой руки нет первой фаланги, на указательном пальце левой руки – шрам от пересадки кожи.

Если Вы узнали ребенка или обладаете информацией о его возможном местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8 (017) 280-02-02; 8 (029) 663-31-49 или 102.