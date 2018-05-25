С 1 июня в Беларуси подорожают некоторые сигареты, но есть и такие, которые подешевеют

С 1 июня в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет разных производителей. При этом два вида сигарет потеряют в цене.

Из продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 5 копеек вырастут цены на Minsk city и Minsk capital, некоторые виды NZ и Kent, а также Queen colibri, Matrix Blue, Portal One. На 9 копеек подорожают Rothmans Demi Click Amber.

Из продукции ООО «Табак-инвест» «Корона слим» подорожает на 2 копейки. На 5 копеек увеличатся в цене некоторые виды Sobranie. Определенные виды Winston станут дороже на 5 и 10 копеек соотвественно. На 15 копеек — Monte Carlo Silver, на 17 копеек — некоторые виды сигарет Camel. При этом «Корона, 24 сигареты» и «Корона голубая, 24 сигареты» станут дешевле на 6 копеек.

Компания «Беларусьторг» с 1 июня повышает на 5 копеек стоимость некоторых видов сигарет Kent и Winston.