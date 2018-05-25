«АвтоВАЗ» приукрасил статистику проданных автомобилей в Беларуси

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Согласно данным крупнейшего российского производителя легковых и коммерческих автомобилей, за первый квартал его дилерами было реализовано на белорусском рынке 1 545 автомобилей.

Бренд LADA занял второе место с долей 17% на рынке страны, сообщает Zautra.by. Российский производитель, который принадлежит альянсу Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех», отметил также, что LADA Vesta с долей рынка 7% стал третьим по популярности автомобильным брендом, проданным в Беларуси в этот период.

Официальные данные производителя, однако, расходятся с информацией Белорусской автомобильной ассоциации, по данным которой в январе-марте 2018 года было продано 950 единиц LADA. С этим объемом «АвтоВАЗ» третий после Renault (2 441 новый автомобиль) и Volkswagen (1 340), а LADA Vesta по популярности только шестая. Третье место российский автопроизводитель занимал и по итогам 2017 года, уступая тем же Renault и Volkswagen.

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Тэги: АвтоВАЗ российские автомобили

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