Представитель Минэкономики: ЕАЭС является подражанием Евросоюзу

/ Экономика
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Евразийский экономический союз является подражанием Европейскому союзу. Такое мнение 25 мая высказал начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Алексей Мацевило на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» в рамках инициативы «Минский диалог».

«Чем является ЕАЭС? Он является подражанием Европейскому союзу. Я могу вас заверить, что во время дискуссий при подготовке договора о союзе, об основных регуляторных документах за исходный образец всегда выступали акты Евросоюза. Естественно, потом была какая-то адаптация, трансформация, но, в целом, аргумент, что так в ЕС, достаточно часто становится решающим», — цитирует Мацевило агентство БелаПАН.

По его словам, до сих пор не стихает дискуссия о том, что ЕАЭС якобы является российским проектом по «собиранию земель».

Сам же представитель Минэкономики считает, что «ЕАЭС не является восстановлением Советского союза, по той простой причине, что сегодня в элитах стран, образующих его, нет субъекта, заинтересованного в восстановлении социальной или политической системы СССР».

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Тэги: Минэкономики ЕАЭС Персона: Алексей Мацевило

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