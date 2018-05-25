ЛДПБ хочет собрать в Минске пророссийских националистов

Партия Гайдукевича намерена пригласить представителей националистических партий со всей Европы.

На минском Конгрессе патриотических партий Европы ожидаются представители Национального фронта Франции, Партии свободы Австрии, «Альтернативы для Германии», «Единой России» и еще более 15 партий Европы, сообщает NN.by .

Национальный фронт Франции — националистическая партия, которую возглавляет Марин Ле Пен. Во время крымских событий 2014 года она назвала Путина «защитником христианского наследия европейской цивилизации».

Австрийская партия свободы также считается популистской и ультраправой. В годы, когда партией руководил радикальный Йорг Хайдер АПС набирала до 27% голосов на парламентских выборах. В конце 2016 года она заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» Путина.

«Альтернатива для Германии» — евроскептичная партия, ставшая третьей на последних выборах в немецкий парламент. Особую популярность партия имеет в бывшей ГДР.

Мы спросили у заместителя председателя ЛДП Олега Гайдукевича, почему его партия собирает в Минске европейских националистов.

«Я отказываюсь разговаривать с правыми партиями крайнего толка — только правоцентристскими. Правоцентристские партии очень хорошо относятся к Беларуси, всегда выступали против санкций и за экономическое сотрудничество. Ну а их сходство с ЛДП в том, что мы сторонники жесткого отстаивания своих национальных интересов повсюду: и на Западе, и в ЕАЭС. С радикальными правыми партиями мы сотрудничать никогда не станем. Мы также не закрываемся от представителей социал-демократии и правящих партий Европы. Мне нравится, что эти партии стоят прежде всего за интересы страны — это здоровый национализм, который приравнивается к патриотизму. Мы не поддерживаем призывы к развалу Евросоюза, это невыгодно Беларуси. Нам выгодна сильная Европа. Не распад, а реформирование», — сказал Гайдукевич.

Пока точно неизвестно, когда состоится этот Конгресс. Предполагается, что во второй половине текущего года.