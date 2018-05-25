Генпрокуратура направила в суд дело замдиректора издательства экзархата

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Генеральная прокуратура изучила и направила в суд Партизанского района Минска уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора издательства Белорусского экзархата, занимавшего также пост председателя совета республиканского общественного объединения «Родители и учителя — за возрождение православного образования».

Он обвиняется в том, что с 1 сентября 2010 по 17 октября 2014 года с использованием своих служебных полномочий завладел денежными средствами издательства на 1,2 млн рублей, передает БелаПАН.

Используя занимаемую должность, он также незаконно внес объекты усадебно-паркового комплекса второй половины XVIII века в деревне Семково Минского района в уставный фонд ООО «СЕО». После государственной регистрации объекты недвижимости со статусом историко-культурной ценности в феврале 2012 года перешли в собственность этой коммерческой организации, в которой обвиняемый был основным учредителем и фактическим руководителем. При этом к ООО «СЕО» перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37,8408 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс.

Сумма причиненного государству ущерба составила 3,8 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, при ввозе на таможенную территорию Беларуси из Германии транспортных средств и других товаров в адрес издательства и ООО «РУВПО» уклонился от уплаты 212,6 тыс. рублей таможенных платежей.

Действия обвиняемого квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, уклонение от уплаты таможенных платежей, превышение служебных полномочий.

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Тэги: Белорусский экзархат превышение служебных полномочий БПЦ Город: Минск

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